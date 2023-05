Real San Giuseppe, Scarpitti ai saluti: «Bellissima avventura sportiva»

«Va in archivio una bellissima avventura sportiva sulla panchina del Real San Giuseppe». Questo l'incipit del commiato di Fausto Scarpitti alla formazione vesuviana, al culmine di una stagione che resterà nella storia del club gialloblu. Vittoria della Coppa Italia e finale di Coppa Divisione per la squadra del presidente Antonio Massa, mai così in alto nel futsal.

«Un’avventura che mi ha portato alla guida di un gruppo straordinario di giocatori e collaboratori - aggiunge l'allenatore - Sono mancati i playoff, certo, ma al contrario di chi discetta comodamente dal pulpito di sorta, chi sa cosa abbiamo vissuto negli ultimi mesi comprende che era molto complicato centrare anche quell’obiettivo (sempre senza considerare che alla fine senza quel punto di penalizzazione…). La gioia vissuta a marzo in un PalaVesuvio stracolmo di tifosi e appassionati è qualcosa di indescrivibile, che ripaga me e ognuno degli eroi che ho avuto l’onore di guidare di tutti i sacrifici enormi fatti durante questa stagione».

Scarpitti va fiero del bilancio stagionale, condito dalla vittoria di sette dei dieci derby giocati tra campionato e coppe e dallo strepitoso cammino fino alla finale di Coppa Divisione.

Un cammino condito da «vere e proprie imprese contro le cugine campane, prima di cedere in finale, troppo stanchi e provati nel corpo e nell’animo».

Immancabili e doverosi i ringraziamenti, a partire dalla famiglia Massa fino ai componenti dello staff tecnico e ai collaboratori, comprese «tutte le altre persone di San Giuseppe e Nocera che non mi hanno mai fatto mancare la loro stima e il loro affetto».

In chiusura, spazio a tutti gli atleti che hanno fatto parte del progetto gialloblu nella stagione 2022-23, con menzione particolare a capitan Duarte, «un esempio per qualsiasi ragazzo che sogni di diventare un calciatore. Ognuno di loro avrebbe meritato un post a parte per quello che ha dato a questa squadra e a me. Qualsiasi cosa ci riserverà il futuro, resterete sempre nel mio cuore come la squadra più incredibile che abbia mai allenato e il nostro legame rimarrà per sempre».