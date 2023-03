Real San Giuseppe-Italservice 2-2: vesuviani fermati da pali e arbitri

Termina in parità il match tra Real San Giuseppe e Italservice Pesaro, recupero della ventunesima giornata in Serie A di futsal. Al PalaCoscioni di Nocera Inferiore lo score finale è di 2-2, coi vesuviani a recriminare per i quattro pali colpiti, ma soprattutto per una decisione arbitrale che ha sicuramente condizionato l'esito finale della sfida.

Al 18' del primo tempo, sul parziale di 1-1, l'Italservice passa in vantaggio con un'azione viziata da un evidentissimo fallo di Ruan su Cesaroni, con uno dei due arbitri piazzato alla perfezione per poter ravvisare la scorrettezza. Sulla rete del parziale 1-2 gli stessi atleti del roster marchigiano sono rimasti interdetti prima di concedersi l'esultanza.

Il match è comunque equilibrato, con un primo tempo molto più denso di occasioni da gol da entrambe le parti. Dopo una prima parata di Bellobuono su De Oliveira, è il Real a creare di più. Andres Santos ci prova senza successo al 4’, poi fa due volte da sponda a Duarte con il palo a dire di no sulla seconda chance. All’8’ il meritato vantaggio vesuviano con Ercolessi su assist di Dian Luka. Quest’ultimo chiude un duetto con Cesaroni ma non centra il bersaglio.

I marchigiani vengono fuori gradualmente e impegnano a più riprese Bellobuono: due volte Ruan, due volte De Oliveira e Pires trovano gli interventi dell’estremo di casa. In mezzo, il secondo legno di giornata per il Real colpito da Galletto. L’inerzia del match cambia nelle ultime battute del primo tempo. Al 16’ l’arbitro ravvisa un fallo da rigore di Ercolessi su De Oliveira: dal dischetto Joao Miguel fa 1-1. Poi il contestatissimo sorpasso firmato da Kytola.

Nervi a fior di pelle per il Real che colleziona cartellini gialli fino all’intervallo, ripartendo con maggiore lucidità nella ripresa. Putano si oppone subito a Duarte e Cesaroni, prima di una nuova sortita marchigiana fermata dal solito Bellobuono.

L’Italservice serra la fila e riduce al minimo i pericoli per il suo portiere, raggiungendo però cinque falli già al 9’. Patias sbatte due volte contro il muro dell’estremo ospite, poi sono i legni a salvare Pesaro in altre due circostanze. A 1’30’’ dal termine il Real induce gli ospiti al sesto fallo e Patias, dopo un primo tentativo viziato da errato piazzamento del portiere, realizza il tiro libero del definitivo 2-2.