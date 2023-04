Real San Giuseppe corsaro a Padova: Patias ravviva le speranze playoff

Un prezioso successo esterno che, insieme a quello nel derby con la Feldi Eboli, ravviva le speranze playoff del Real San Giuseppe. Trascinati da uno straripante Patias - autore di 4 reti - i vesuviani vincono col punteggio di 2-7 sul campo del Petrarca Padova e agganciano provvisoriamente l'ultima piazza della post-season scudetto, al momento in condominio con la Fortitudo Pomezia.

Il match resta in equilibrio in pratica fino all'intervallo. Oitomeia al 5' accorcia le distanze dopo una doppietta di Patias, poi gli euganei pagano a caro prezzo una ingenuità abbastanza evitabile a fil di sirena: Bastini esce dai pali per andare a provare la conclusione, la sfera però arriva tra le braccia del “collega” Bellobuono che calcia a porta vuota e cala il momentaneo tris sulle proteste dei padroni di casa per il tiro che sarebbe partito oltre la sirena di fine primo tempo.

Nella ripresa il San Giuseppe dilaga, sfruttando altre situazioni di portiere di movimento da parte del Petrarca. Il tabellino dei marcatori di Galletto e Dian Luka per i gialloblu, Felipe Mello per il Petrarca a fissare il 2-7 finale. Stasera il Real farà da spettatore più che interessato alla sfida tra Meta Catania e Olimpus Roma: in caso di vittoria, gli etnei scavalcherebbero Pomezia e San Giuseppe all'ottavo posto, ultimo utile in chiave playoff.

Poi testa al prossimo impegno: domenica sera (ore 18.15), davanti alle telecamere di Sky Sport, il Real tornerà sul parquet del PalaCoscioni di Nocera Inferiore contro il Futsal Pescara, seconda miglior difesa del campionato di Serie A.