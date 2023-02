San Giuseppe batte Pomezia 5-3: Real in Final Four di Coppa Italia

Dopo la finale di Coppa Divisione, la Final Four di Coppa Italia. Il Real San Giuseppe batte per 5-3 il Pomezia nei quarti di finale, in un match tiratissimo disputato nel pomeriggio sul parquet del PalaCoscioni. La squadra dell'ex tecnico Julio Fernandez si conferma cliente molto ostico per i vesuviani, che piazzano però l'accelerazione vincente nell'ultimo quarto di gara e blindano la qualificazione.

Priva di Ercolessi e Patias, la squadra di mister Scarpitti perde in corso d'opera pure Salas, bloccato da un fastidio muscolare da verificare. Ma offre ugualmente una prova di gran maturità, pur a fronte di un inizio troppo nervoso. Nel primo quarto di gara, infatti, Pomezia ingrana subito le marce alte e Bellobuono è costretto agli straordinari sui tentativi di Jorge Santos e Raubo, prima di una tripla chance ravvicinata per i laziali.

Al 6' un rapido botta e risposta. Real avanti con Galletto al termine di una fulminea triangolazione tra Dian Luka e Salas. Ma in meno di 30 secondi il Pomezia pareggia con Jonas, pronto a centro area su fuga di De Simoni a sinistra. Vesuviani nervosi: al 9' i falli sono già sei, ma Bellobuono neutralizza il libero di Divanei. Molitierno, altro ex di turno, e ancora Bellobuono fanno buona guardia, poi a 1'30" dall'intervallo Matteus rimedia il secondo giallo. E il Real ne approfitta dopo 11 secondi, portandosi sul 2-1 con Cesaroni.

A inizio ripresa parte meglio il San Giuseppe, ma Molitierno è una muraglia. Gli ospiti 3' rimettono le cose in pari con Raubo, poi su una distrazione della difesa di casa operano il sorpasso con capitan Mentasti. Ma qui iniziano i fuochi pirotecnici a tinte gialloblu. Galletto è una furia e in meno di un minuto realizza il 3-3 e ispira il nuovo vantaggio del Real, realizzato da Dian Luka con la complicità di Lemos.

Pomezia reagisce ma rimedia il 5-3 del San Giuseppe, con Dian Luka che innesca il contropiede e serve, dopo una prima respinta di Molitierno, l'assist per il tap-in di Cesaroni. Fernandez gioca la carta Lemos portiere di movimento e, dopo un grande intervento di Bellobuono, fruisce di un rosso stavolta in casa Real. Andres Santos va fuori per doppia ammonizione, ma il “cinque contro tre” degli ospiti produce solo una conclusione di Jonas che timbra la traversa. A 1'45" Molitierno tocca di mano fuori area e guadagna la doccia anticipata e sul fronte opposto Bellobuono è ancora un felino e blinda con ottimi interventi l'accesso del Real San Giuseppe alla Final Four.