Una gara che sembrava storta, ma il pari finale (e la sconfitta dell'AZ Alkmaar) vale la qualificazione della Real Sociedad. «Sono orgoglioso della mia squadra e del gioco fatto dal primo all’ultimo minuto. Volevamo vincerla per passare primi, non ce l’abbiamo fatta ma abbiamo giocato alla grande contro una squadra da Champions. Peccato non aver vinto, potevamo riuscirci per come abbiamo giocato» ha detto in conferenza Imanol Aguacil, allenatore dei baschi.

«Sono felice per il gol di Willian José ma anche di tutto il grande reparto d'attacco che ho, stanno facendo un gran lavoro» ha continuato Alguacil. «Dobbiamo goderci questo momento e fare i complimenti a tutti per la qualificazione, lo staff ed i calciatori mi permettono di far girare tutto bene e dedico la qualificazione ai tifosi che non sono potuti essere qui stasera con noi a Napoli».

