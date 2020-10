Un ironico tweet per avvicinarsi alla importantissima sfida di giovedì sera. Real Sociedad e Napoli si sfideranno allo Stadio Anoeta, ma nel frattempo gli spagnoli salutano gli azzurri di Gattuso via social: «Ciao! Siete pronti per il nostro appuntamento di giovedì? Vi daremo prova della nostra cazzimma!» scrive con un sorriso il club di San Sebastian dall'account Twitter.

