Milan, Pioli non si fida del Rennes: «Gravissimo pensare di essere già qualificati»

Il Milan deve dimenticare la pesante sconfitta in casa del Monza. Cerca il riscatto nella trasferta di Rennes, nel ritorno dei playoff di Europa League. Il Diavolo riparte dal 3-0 conquistato a San Siro all’andata: «Quella partita ci ha dato un buonissimo vantaggio. Ho detto che abbiamo il destino nelle nostre mani, ma che ancora non è finita e ci aspetterà una partita difficile. Soprattutto in casa il Rennes gioca con più intensità», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Con il Monza si poteva fare meglio, ma abbiamo commesso ingenuità che ci hanno penalizzato. L'abbiamo analizzata, ma non può essere una serata storta a togliere certezze. Sappiamo quello che valiamo. Jovic? Sono valutazioni che si possono fare. Quando giochi cinque partite in 15 giorni. Non mi piace il termine turnover, si tratta di gestire. La mia volontà è quella di scegliere la squadra migliore per ogni singola partita».

Infine, il tecnico è tornato su Rennes, avvisando i suoi: «Il Rennes è una buona squadra.

Hanno vinto domenica in campionato: sarebbe gravissimo pensare di aver già conquistato la qualificazione. Dovremmo gestire bene il vantaggio che non vuol dire non cercare di vincere la partita. Loro proveranno a rimontare e dovremmo essere molto pronti soprattutto a inizio partita».

Rennes-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario