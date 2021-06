Terza giornata ad Euro 2020 anche per Repubblica Ceca ed Inghilterra, che arrivano allo scontro appaiate al primo posto del Girone D con quattro punto. Un pareggio significherebbe per entrambe le squadre qualificazione al secondo turno per entrambe le nazionali, con i cechi primi e i britannici secondi. Anche in caso di vittoria degli "ospiti", dato che la partità si giocherà al Wembley Stadium alle ore 21:00, l'Inghilterra potrebbe addirittura scivolare al terzo posto se nel match tra Croazia e Scozia dovesse imporsi l'altra nazionale Uk. In caso di vittoria, invece, si isserebbe al primo posto solitario, lasciando ai cechi l'incombenza di sapere se chiuderanno secondi o terzi nella classifica finale del gruppo. La partita verrà diretta dal fischietto portoghese Artur Soares Dias e sarà visibile sia in chiaro su Rai Uno, con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitarei Sky Sport Football e Sky Sport 252.

Gilmour positivo al Covid: paura per la Scozia. E trema anche l'Inghilterra

Le probabili formazioni

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick

A disp.: Mandous, Koubek, Kaderabek, Brabec, Holes, Zima, Mateju, Barak, Sevcik, Pesek, Sadlek, Krmenecik, Hlozek, Vydra, Pekhart. ​All. Jaroslav Silhavy

INGHILTERRA (4-1-4-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice; Sterling, Grealish, Phillips, Rashford; Kane

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Trippier, Mings, Coady, White, James, Henderson, Sancho, Foden, Saka, Bellingham, Calvert-Lewin. All. Gareth Southgate