Riga-Città di Eboli 5-4: volpi fuori dalla Champions

La Feldi Eboli esce sconfitta di misura dalla sfida contro Riga e dice addio alle possibilità di qualificazione alla Final Four di Champions League con una gara d'anticipo. Termina 5-4 in favore dei padroni di casa, che trovano il colpo del ko a 32 secondi dalla sirena.

Sfida equilibratissima con il Riga sempre costretto a rincorrere, ma comunque capace di rimettere le cose in equilibrio. Il primo quarto di gara vede Dalcin protagonista assoluto. Il portiere della Feldi piazza la sventola del parziale 1-0 al 5', poi blinda la porta su almeno tre conclusioni della squadra lettone. Sul fronte opposto Venancio realizza lo 0-2 al 13', ma i padroni di casa impiegano solo 2 minuti per portarsi in parità grazie a Thalles e Rimkus.

La prima frazione si chiude comunque con la Feldi in vantaggio, grazie al rigore trasformato da Igor Carioca e concesso per fallo di mano di Ricardinho su conclusione di Baroni.

Al 4' del secondo tempo c'è un rigore anche per il Riga: Venancio stende Thalles proiettato a rete ed è lo stesso Thalles - migliore in campo per i suoi - a realizzare di forza dal dischetto.

La gara non conosce pause: Venancio fa ancora gol su schema da angolo ma Riga ritrova il pareggio al 10' con Dylan Vargas su errore in uscita di Braga.

Accelerano i padroni di casa che sfiorano il vantaggio. Il risultato di parità non serve alla Feldi per sperare nella qualificazione e allora Samperi tenta la carta del portiere di movimento. A 32 secondi dalla fine però Ricardinho ruba palla al limite della sua area e insacca a porta vuota il gol che condanna definitivamente Eboli.