Quante assenze sulla strada del Napoli. Simon Rozman fa la conta del suo Rijeka, Cenerentola del Gruppo F di Europa League che non ha troppo da chiedere al match contro gli azzurri di domani sera a Fiume. «Giochiamo in un gruppo europeo straordinario, le partite giocate ne sono la prova. Domani giocheremo contro una squadra che da sola vale il doppio della nazionale croata» ha detto l’allenatore del Rijeka in conferenza. «La squadra vuole dare il massimo delle proprie capacità per fare una bella figura. Dovremo difenderci bene ed essere disciplinati in campo per poter portare a casa qualcosa».

LEGGI ANCHE Napoli, Elmas prenota un posto: «Covid difficile, ma sono pronto»

Ma sarà un Rijeka ampiamente rivisitato visto che, come anticipato da Rozman, domani non saranno disponibili Andrijašević, Halilović , Pavičić, Capan e Arsenić, mentre Štefulj e Lepinjica sono al momento ancora in dubbio. «Le gare europee sono impegnative, dovrei fare a meno di qualche elemento importante domani sera» ha continuato Rozman. «Sono certo che chi andrà in campo darà il massimo. Sappiamo che contro il Napoli sarà dura, ma proveremo a fare il nostro gioco, sviluppando le nostre idee».

© RIPRODUZIONE RISERVATA