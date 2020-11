«Siamo in difficoltà, è vero, anche a causa del Coronavirus». Simón Rozman non cerca alibi ma lancia l'allarme in vista delle prossime sfide del suo Rijeka, impegnato giovedì in Europa League contro il Napoli.

«Ogni tre ore ci si misura la temperatura, ogni tre ore ho una nuova squadra pronta a scendere in campo» ha detto l'allenatore dei croati. «Spero di avere dodici o tredici giocatori capaci di giocare contro il Napoli, altrimenti giocheremo con i più giovani della juniores».

