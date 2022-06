Roma, Bruno Conti rinnova: «Continuo con grande passione»

ROMA Era nell'aria ma ora è ufficiale: Bruno Conti ha rinnovato il contratto con la Roma. A comunicarlo il club giallorosso: «L'AS Roma è lieta di comunicare che Bruno Conti ha rinnovato il proprio contratto con il club, dove si occuperà del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla U14 alla U10. Conti, calciatore leggendario e membro della Hall of Fame del Club, ha giocato con la maglia della Roma dal 1973 al 1991, con due parentesi nel Genoa nel 1975-76 e nel 1978-79. Campione del mondo con la Nazionale nel 1982 e uno dei grandi protagonisti dello Scudetto del 1982-83, Bruno Conti ha collezionato in giallorosso 402 presenze e 47 reti, vincendo per quattro volte la Coppa Italia». Rispetto al precedente accordo, non si occuperà più degli Under 16 ma ciò non scalfisce la gioia per esser rimasto in quella che considera una seconda casa: «Ringrazio il direttore Vergine e più in generale la Società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Da parte mia è un piacere enorme poter contribuire ancora alla crescita del settore giovanile, proseguendo nel lavoro di base sul territorio, che ho sempre svolto con passione ed entusiasmo».