Rinviata Manchester United-Liverpool dopo l'invasione dei tifosi all'Old Trafford

Non si gioca Manchester United-Liverpool. La partita di Premier League che avrebbe potuto dare la vittoria del titolo al Manchester City, nel caso ci fosse stata un'affermazione degli uomini di Klopp, è stata rinviata ufficialmente dopo l'invasione di campo che ha visto protagonisti i tifosi dei Red Devils.

APPROFONDIMENTI SPORT Superlega, i tifosi del Manchester United "occupano"...

GLAZER OUT Tutto è precipitato un paio d'ore prima del match, inizialmente previsto per le 17,30. I tifosi dello United hanno invaso l'Old Trafford al grido di «Glazer Out». Tutti contro la Superlega, anche se ormai i Red Devils, così come tutte le altre squadre della Premier, hanno annunciato l'uscita dalla manifestazione che voleva sabotare la Champions League. Ma questo non è bastato ai tifosi, che nonostante la finale di Europa League ormai conquistata hanno deciso di protestare in maniera clamorosa. L'ufficialità della decisione è arrivata pochi minuti fa. Adesso sarà anche difficile piazzare una data per il recupero.