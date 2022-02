Roma, la ripresa del lavoro: Mourinho e Zaniolo, scambio di sorrisi

La Roma ha pubblicato, attraverso i propri profili social, l'inzio dell'allenamento a Trigoria. La squadra in campo quasi al completo, da valutare le condizioni fisiche di Pellegrini, il cui rientro è previsto per sabato con il Genoa. Mourinho e Zaniolo entrano in campo insieme, parlano e sorridono.

Dopo il riscaldamento, lavoro atletico: skip sul percorso a ostacoli, poi cambi di direzione e trasmissione del pallone. All'inizio del video, lo Special One viene immortalato mentre parla con Nicolò Zaniolo. Il clima tra i due è disteso con delle battute e tanti sorrisi, allontanando così, almeno per questa mattina, il polverone mediatico scatenato dal gm Pinto ieri in conferenza stamopa.