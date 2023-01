Rissa in campo al PalaCoscioni: stangata sul Real San Giuseppe

Il giudice sportivo del campionato di Serie A di calcio a 5 ha emesso oggi le decisioni relative alla rissa avvenuta a margine del derby tra Real San Giuseppe e Futsal Fuorigrotta, disputato nello scorso weekend al PalaCoscioni. La scure della giustizia si è abbattuta pesantemente sul Real, con sanzioni gravi anche a carico dei presidenti.

Nel dettaglio, al club è stata comminata un'ammenda di 4000 euro, la penalizzazione di un punto in classifica e l'obbligo di disputa a porte chiuse di tutte le gare casalinghe fino al prossimo 30 giugno. Eloquente il testo del dispositivo: «A fine gara un gruppo di propri sostenitori faceva indebito ingresso sul terreno di gioco cercando di giungere a contatto con i calciatori della squadra avversaria, tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di questi ultimi. Nella circostanza il presidente della società, senza apparente motivo, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario dando così origine ad un furioso parapiglia durante il quale i predetti sostenitori aggredivano i calciatori della squadra avversaria colpendoli con numerosi schiaffi, pugni e calci. A tale condotta di violenza prendeva parte attiva anche un dirigente della società non inserito in distinta, ma identificato personalmente dagli arbitri, che colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Lo scontro si protraeva per diversi minuti mentre la forza pubblica sopraggiungeva solo grazie all’ iniziativa di un dirigente della squadra ospitata».

A incidere sulla gravità delle sanzioni sono stati i referti redatti da arbitro e commissario di campo. In base alle risultanze, il giudice sportivo ha inflitto pesanti inibizioni al presidente Antonio Massa e al patron Giuseppe Massa. Il primo è stato fermato fino al 31 luglio prossimo. «In qualità di presidente della società Real San Giuseppe - si legge nelle motivazioni - veniva ammesso in panchina come dirigente accompagnatore ed al termine della gara, senza apparente motivo, colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo al volto dando così origine ad un furioso parapiglia cui prendevano parte attiva alcuni sostenitori e tesserati riconducibili alla propria società che aggredivano i calciatori della squadra avversa, colpendoli con numerosi schiaffi, pugni e calci».

Inibizione fino al 31 maggio invece per Giuseppe Massa. «Non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, al termine della gara faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e prendeva parte attiva ad un furioso parapiglia insieme a sostenitori della propria società in danno dei calciatori avversari colpendo nell'occasione un calciatore avversario con un pugno al volto».