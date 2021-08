Rissa con il Marsiglia, Nizza a porte chiuse con il Bordeaux

La Professional Football League oggi ha imposto al Nizza di giocare a porte chiuse la partita della Ligue 1 contro il Bordeaux, in programma sabato, nell'attesa dell'indagine relativa al fascicolo aperto dopo gli incidenti che hanno macchiato domenica sera la sfida casalinga contro il Marsiglia. Lo ha deciso la Commissione disciplinare. Il preparatore atletico del Marsiglia, Pablo Fernandez, è stato sospeso «da tutte le funzioni ufficiali» in via precauzionale, dopo aver colpito un tifoso caduto sul prato. La Disciplinare ha aperto un'indagine sul caso, indicando che la vicenda verrà discussa mercoledì 8 settembre