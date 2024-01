Roberto De Zerbi, la foto con il Pampa Sosa: «Un piacere ricordare gli anni a Napoli»

Un pezzo di Napoli, il primo targato Aurelio De Laurentiis, capace di riportare la maglia azzurra in Serie A: Roberto Sosa ritrova Roberto De Zerbi, due ex azzurri oggi impegnati in carriere diverse prima di ritrovarsi a Londra.

Il Pampa è in vacanza nella capitale inglese e ne ha approfittato per incrociare l'ex compagno e poi osservarlo da vicino in campo durante lo 0-0 di ieri sera in casa del West Ham. «Un piacere ricordare gli anni a Napoli e parlare di calcio con un allenatore top come lui», le parole di Sosa.