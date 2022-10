Tammy Abraham non molla. Vivere con entusiasmo e gioia fa parte di lui, sono lontani i tempi in cui il Chelsea lo aveva relegato in panchina facendo sentire una terza o quarta scelta. Con Mourinho è rinato, un tecnico che lo scorso anno ha scommesso su di lui vincendo: 27 gol totali, di cui 17 in campionato, 9 in Conference League e 1 in Coppa Italia. Che fine ha fatto quel giocatore? È ancora nella Roma, ma non riesce a sbloccarsi e trovare continuità.

José le sta provando tutte: lo ha stimolato a parole, poi a fatti mettendolo in panchina e successivamente schierandolo accanto a Belotti. Ma il gol tarda ad arrivare, per adesso ci sono solo quelli contro Juventus ed Empoli entrambi realizzati grazie a Dybala. Ed è forse la Joya ad averlo destabilizzato, il suo arrivo ha cambiato la fisionomia della squadra e Tammy ha fatto fatica ad adattarsi. Sbaglia spesso sotto porta, è il giocatore con l’xG più alto (4,8) e non riesce a trovare continuità di prestazione. Contro il Napoli, però, l’inglese sarà il fulcro dell’attacco, il vertice alto a cui far arrivare tutti i palloni, l’uomo a cui Mourinho affiderà il reparto. E chissà che proprio contro la squadra di Spalletti riesca definitivamente a sbloccarsi e a ritrovare la continuità perduta.

D’altronde un attaccante vive di gol, senza di quelli non è stimolato e ogni prestazione rischia di essere percepita come insufficiente. Inoltre, quella in corso sarà una stagione chiave per il suo futuro. Non è un mistero che voglia tornare in Premier League da vincente, lui stesso quando parla di futuro preferisce non dare mai riferimenti proprio perché l’obiettivo è tornare nel campionato più bello del mondo a testa alta. Il Chelsea potrà sfruttare una clausola di recompra nell’estate 2023 da 80 milioni, mentre il Manchester United gli avrebbe già messo gli occhi addosso. Ten Hag, riferiscono i media inglesi, vuole un nuovo centravanti perché Martial non lo convince e Ronaldo farà presto le valigie. Ed ecco che Abraham potrebbe essere l’uomo giusto. Il prezzo? Non meno di 80 milioni. Gli stessi della clausola.