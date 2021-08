La situazione è paradossale: il nuovo acquisto della Roma Tammy Abraham è a Trigoria da un paio di giorni (è rientrato da Londra mercoledì) e per rispettare la quarantena “light” di cinque giorni imposta dalla Asl non può allenarsi con la squadra, ma potrà prendere parte alla partita contro la Fiorentina di domenica prossima. Una delle tante anomalie giuridiche dovute al contenimento del Covid-19 che ha costretto l’attaccante inglese a restare distanziato dai suoi compagni di squadra nel centro tecnico, ma che allo stesso tempo gli consentirà di disputare la partita all’Olimpico perché classificata come “evento lavorativo”.

La situazione

Abraham, dunque, ha cominciato a prendere confidenza con i preparatori dello Special One e ha potuto restare in forma dal punto di vista atletico, ma per concentrarsi su schemi e moduli dovrà attendere ancora fino a lunedì quando sarà libero dall’isolamento. È possibile che domenica possa disputare qualche minuto, ma al momento il titolare sarà Shomurodov reduce da una buona prestazione contro il Trabzonspor in cui ha realizzato il gol vittoria. Sulla trequarti spazio a Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, a centrocampo Veretout e Cristante e in difesa Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Resta in infermeria Smalling per la lesione al flessore della coscia sinistra.

Roma-Fiorentina verso il sold-out

Sono 24.000 i biglietti venduti per la partita contro la Fiorentina di domenica 22 agosto ore 20.45. Per la prima giornata di campionato l’Olimpico è a un passo dal sold out, mancano solo 4.000 tagliandi e lo stadio a capienza ridotta del 50% sarà pieno. Per l’occasione all’intervallo della gara la squadra femminile del club effettuerà un giro di campo per celebrare la vittoria in Coppa Italia.