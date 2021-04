Live Roma-Ajax 0-0 gol Veretout, ma è fuorigioco

26'pt Roma che chiude tutte le linee di passaggio, e poi brava a cercare la ripartenza nel momento in cui riesce a recuperare il pallone.

24'pt Non concede spazi la squadra di Fonseca, e l'Ajax è costretto a lanciare. Sbagliando.

22'pt Primo cambio per l'Ajax, esce Klaiber, per infortunio, entra Schuurs.

18'pt L'Ajax insiste soprattutto a sinistra, ma Karsdorp fino al momento sta rispondendo alla grande alle sollecitazioni.

15'pt Ci prova Pellegrini, questa volta dalla distanza. Blocca Stekelenburg.

14'pt Grandissima occasione per l'Ajax. Errore di Pau Lopez, ne approfitta Tadic che serve l'accorrente Klaassen: si chiude la difesa giallorossa, che respinge la minaccia, con Diawara che comprende prima il pericolo e intercetta la conclusione.

11'pt In proiezione offensiva adesso la squadra giallorossa, che si sta facendo vedere con maggiore insistentenza nella metà campo dell'Ajax. La squadra olandese invece al momento gioca a ritmi bassi.

9'pt Meravigliosa l'azione giallorossa, con Dzeko che premia di prima intenzione l'inserimento di Veretout. Il francese batte Stekelenburg, ma è in fuorigioco.

7'pt Impreciso l'Ajax, che non trova al momento nessun varco. Mancando anche di qualità.

5'pt Ripartenza giallorossa, sugli sviluppi del corner, con Dzeko che lancia Pellegrini. Il capitano arriva a tu per tu con Stekelenburg ma calcia debolmente. E Fonseca non la prende per niente bene.

4'pt A sinistra attacca l'Ajax, con la penetrazione di Tadic. Anticipato da Ibanez, che devia in angolo.

2'pt Molto attenta, la Roma, in questo avvio di partita. La squadra di Fonseca è compatta in mezzo al campo. La formazione di ten Hag ovviamente cerca subito di alzare il ritmo.

1'pt Iniziata la partita dell'Olimpico. Primo pallone per la Roma.

All'Olimpico è tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax. Squadre nel tunnel.

Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1-2). Un ottimo risultato che però non lascia tranquillo Fonseca:«Servirà la partita perfetta» ha detto ieri il tecnico portoghese in conferenza stampa. La sua Roma, stasera contro l'Ajax all'Olimpico, è chiamata a prendersi la semifinale di Europa League. I numeri sono dalla parte giallorossa: quando la Roma in passato ha vinto in trasferta ha superato poi il turno 11 volte su 11. Ma le insidie rimangono comunque dietro l'angolo contro la truppa di ten Hag, che in campionato non conosce ostacoli e anche all'andata ha creato non poche dificoltà. Fischia l'inglese Taylor. Si comincia alle 21.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

AJAX (4-3-3): Skekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: ten Hag.

ARBITRO: Taylor (Ing.).