Roma, duro confronto tra Fonseca e squadra: tutto sull'Europa League

Il pari contro il Sassuolo ha accesso la polemica negli spogliatoi della Roma. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per la consueta seduta defaticante e durante l’allenamento in palestra è andato in scena un acceso confronto (smentito dalla società) tra i giocatori e il tecnico Fonseca affiancato dal general manager Pinto. Entrambi hanno cercato di capire cosa non andasse, ma le risposte dei calciatori sono state secche e polemiche. Il pareggio di Reggio Emilia e l’andamento in campionato hanno generato malcontento in società e tra alcuni componenti della squadra che già da qualche mese non credevano più nei dettami tecnici del portoghese.

Il settimo posto in classifica a cinque punti punti dal quarto posto, infatti, cancella quasi tutte le speranze di strappare la qualificazione in Champions attraverso il campionato. Non è dello stesso avviso Fonseca che nel post gara di ieri ha dichiarato: «Continueremo a lottare. Dal punto di vista strategico abbiamo fatto bene. È stata una partita aperta, con possibilità per le due squadre. Non siamo entrati bene ma poi ci siamo sistemati». L'ultima speranza per raggiungere l'obiettivo Champions è la vittoria dell'Europa League che passa per il match in trasferta di giovedì ad Amsterdam contro l'Ajax, ma la Roma non ci arriva nel migliore dei modi. La tensione è alle stelle e Fonseca è ormai prossimo a dire addio alla panchina giallorossa.