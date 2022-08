La Roma torna sul mercato in entrata. L’infortunio di Wijnaldum obbligherà Tiago Pinto a prendere delle contromisure in un reparto che fino a domenica sembrava al completo. Il portoghese è stato chiaro: «Ho bisogno sia del centrocampista, sia dell’attaccante per dare equilibrio alla squadra». Davanti i giochi sono praticamente fatti: Felix è un passo dall’accettare la Cremonese, operazione che aprirà le porte all’arrivo di Belotti. L’ex Torino da circa un mese ha un accordo con la Roma di tre anni a 2,8 milioni. Bisognerà aspettare, invece, per l’uomo a centrocampo anche se la dead line del primo settembre (giorno in cui chiuderà il mercato) è sempre più vicina.

Zaniolo rischia un mese: lussazione alla spalla. Salterà tre gare di campionato e due di coppa

Tra i nomi proposti al gm romanista c’è quello di Adrien Tameze del Verona, i due club sarebbero già in contatto per intraprendere la trattativa. Si tratta di un francese/camerunense classe ’94 con il contratto in scadenza nel 2024, il costo si aggira intorno ai 10 milioni ma la Roma cercherà di chiudere per il prestito con diritto di riscatto. Un totale di 77 presenze in gialloblù in tre stagioni (nell’ultima ne ha raggiunte 40 con 4 gol), ha un passato all’Atalanta (da gennaio a giugno 2020) e in Francia sponda Nizza. Interessa anche il profilo di Florian Grillitsch, austriaco svincolato ex Hoffenheim: su di lui, oltre ai giallorossi, ci sono state anche Fiorentina e Galatasaray, ma la trattativa è sempre sfumata. Il motivo? Le cifre troppo alte chieste dalla sua agenzia per le commissioni. Agli inizi di agosto ha cambiato procuratore (si è affidato a Thomas Böhm suo vecchio consulente) e adesso le cose potrebbero prendere un’altra strada. Si è proposto anche Radja Nainggolan, vecchia conoscenza a Trigoria rimasta nei cuori dei tifosi. Il Ninja vestirebbe la maglia della Roma a occhi chiusi, attualmente gioca nell’Anversa con un contratto in scadenza nel 2023. Il profilo ideale è quello di un giocatore svincolato, oppure, qualcuno che può essere ceduto in prestito con diritto di riscatto (come accaduto con Sergio Oliveira a gennaio). La Roma aspetterà le battute finali di mercato per cogliere qualche occasione, magari da una big europea ha bisogno di abbattere il monte stipendi. In uscita Kluivert, pronto a vestire la maglia del Fulham dopo aver rifiutato Sporting Lisbona, Benfica, Olympiacos e Sassuolo che avrebbero garantito almeno una decina di milioni ai giallorossi. In giornata dovrebbe essere ufficializzata la cessione.