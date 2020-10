La Roma di Fonseca cerca la prima vittoria casalinga contro il Benevento di Inzaghi. Fonseca propone Cristante in difesa, l'ex tecnico del Milan punta su Lapadula.

23' Grande palla di Dzeko per Pedro, lo spagnolo corregge un primo controllo difettoso e mette in mezzo per Mkhitaryan che prova a colpire di testa. Foulon si oppone e l'armeno chiede un rigore per fallo di mano

22' - Sbavatura di Ibanez che rischia di comprometere il match, il difensore perde palla al limite dell'area di rigore, la sfera finisce sui piedi di Lapadula che però perde l'attimo per la conclusione da posizione interessantissima

20' - Sugli sviluppi di un corner, gli uomini di Inzaghi provano un'azione offensiva con Ionita, che dalla destra lascia partire un cross non trovando però la testa di nessun compagno

18' - Suggerimento in area per Cristante che prova a servire Dzeko di testa ma l'assist è impreciso

12' - La squadra di Fonsesca sfonda sempre da sinistra e dopo l'ennessima combinazione Spinazzola-Mkhitaryan, arriva un altro corner

8' - Dzeko si cimenta nel ruolo di regista e innesca Mkhitaryan sulla corsia sinistra, il numero 77 prova a mettere in mezzo ma è bravo Letizia ad intervenire

5' - La Roma prova a reagire, combinazione sulla sinistra tra Spinazzola e Mkhitaryan, l'armeno mette in mezzo un pallone pericoloso sul quale nessuno si avventa

4' - Benevento in vantaggio: Caprari riceve da sinistra, l'attaccante si accentra e prova il tiro dal limite, il tiro viene deviato da Ibanez quel tanto che basta per mettere fuori causa Mirante.

2' - La Roma conquista un calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore: Pellegrini prova ma la conclusione è imprecisa

1' - La partita inizia e il primo pallone toccato è del Benevento

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 4 Cristante; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko

Allenatore: Fonseca

Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò; 18 Foulon, 15 Glik, 5 Caldirola, 3 Letizia; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 44 Iago Falque, 17 Caprari; 9 Lapadula

Allenatore: F. Inzaghi

