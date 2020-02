«Tante volte abbiamo dimostrato la capacità di andare oltre l'emergenza e le assenze: questa è stata la nostra forza fin dall'inizio della stagione e anche questa volta non sono un alibi». Parola del collaboratore tecnico di Mihajlovic , Emilio De Leo, che non vuole alibi in vista del match di domani contro la Roma all'Olimpico: «Ci fidiamo dei nostri giovani, che hanno dimostrato di essere pronti, chi crescendo gradualmente chi bruciando le tappe. A Roma dovremo essere resilienti: soffrendo quando ci sarà da soffrire, senza rinunciare a proporre il nostro calcio. Da qui passa il nostro salto di qualità». Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA