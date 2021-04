Live Roma-Bologna 0-0: Barrow a rete, Mirante lo anticipa

20' - Soriano vicinissimo al gol: nell'area piccola la sua conclusione viene murata da Mirante

19' - Bologna di nuovo in avanti, Fazio in area di rigore anticipa Barrow e mette in calcio d'angolo

15' - Barrow lanciato a rete, Mirante è bravo ad uscire e ad anticipare l'attaccante rossoblu

13' - Lancio per Predo, il contropiede giallorosso viene fermato da un intervento di De Silvestri

10' - Ancora pericoloso il Bologna, stavolta con un colpo di testa di Svanberg che termina di poco alto sopra la traversa

8' - Bologna vicino al gol del vantaggio: Palacio in area si gira e tenta il tiro in porta, provvidenziale l'intervento in corner di Ibanez

5' - Tentativo di Svanberg, palla alta sopra la traversa

3' - Lancio di Danilo, Mirante costretto ad uscire dalla sua area per evitare pericoli

1' - Il Bologna batte il calcio d'inizio

Dopo la bella serata di Europa League, la Roma si rituffa in campionato per cercare una vittoria che manca da un mese. Contro il Bologna, Fonseca disegna una formazione molto diversa rispetto a quella che ha sconfitto l'Ajax. In porta c'è Mirante mentre Reynolds giocherà per la prima volta da titolare. In difesa si rivede Fazio con Villar e Diawara a centrocampo. Chance anche per Carles Perez in campo dal 1' insieme a Mayoral e Pedro. Mihajlovic ritrova Palacio mentre all'Olimpico a difendere i pali rossoblu ci sarà l'ex Skorupski.

ROMA: Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

All: Fonseca

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

All: Mihajlovic