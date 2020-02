La sfida dell'Olimpico tra Roma e Bologna apre il programma della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano l'immediato riscatto dopo il pesante rovescio di Reggio Emilia della scorsa settimana al cospetto del Sassuolo, 4-2 il finale; i felsinei, dal canto loro, dopo la sofferta vittoria interna sul Brescia per 2-1 cercano continuità di risultati per avanzare definitivamente la propria candidatura alla corsa per la qualificazione all'Europa League del prossimo anno.

Gli emiliani non riescono nell'impresa di espugnare l'Olimpico, casa Roma, dall'inizio del torneo 2012/2013, quando rimontarono il doppio vantaggio giallorosso firmato Florenzi e Lamela grazie alla doppietta di Gilardino inframmezzata dalla marcatura di Alessandro Diamanti.

LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Mirante , Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Bruno Peres, Pastore, Kluivert, Perez, Kalinic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A DISP.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Mazza , Dominguez, Skov Olsen, Juwara.

Guarda la classifica

Ultimo aggiornamento: 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA