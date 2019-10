Ultimo aggiornamento: 21:45

Roma defraudata della vittoria dall'arbitro Collum che al 92' ha fischiato un rigore inesistente al Borussia, scambiando un colpo al viso di Smalling, con un fallo di mano. Costretto a schierare Mancini a centrocampo, ottima la sua prestazione, Fonseca ottiene risposte confortanti dalla sua squadra, sempre molto corta e determinata. Zaniolo ha segnato il gol del vantaggio che la Roma ha ben gestito fino al momento topico finale. E' assurdo che una competizione internazionale di tale livello non possa contare sulla tecnologia, errori come quello di questa sera dell'arbitro Collum non sono più tollerabili.A breve il servizio completo