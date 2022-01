Chi per l'Europa, chi per la salvezza. Allo Stadio Olimpico va in scena un Roma-Cagliari che mette in palio 3 punti fondamentali in un momento chiave della stagione sia per i capitolini che per i sardi. La squadra di José Mourinho va a caccia di un successo in campionato che manca dal 18 dicembre 2021 (4-1 all'Atalanta) e punta a cancellare soprattutto la bruciante sconfitta contro la Juventus. I giallorossi ospitano un Cagliari invece rinvigorito dalle due vittorie consecutive (sulle tre totali in questa stagione) e che in qualche modo sta tentando di portarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione dopo una prima parte di stagione choc.

Segui la diretta di Roma-Cagliari

Roma-Cagliari 0-0

12' Occasione Roma: colpo di testa di Abraham da posizione ravvicinata, Cragno blocca a terra senza problemi.

5' Contatto sospetto in area Cagliari con Zaniolo messo giù: l'arbitro Maggioni prima concede il rigore salvo poi tornare sui propri passi dopo il controllo al VAR.

1' È cominciato il match all'Olimpico.

Primo Tempo

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Felix. A disp.: Fuzato, Boer, Karsdorp, Oliveras, Keramitsis, Bove, Zalewski, Volpato, Carles Perez, Shomurodov. All.: Mourinho.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Pereiro, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Lolic, Radunovic, Iovu, Lykogiannis, Obert, Cavuoti, Ladinetti, Nandez, Desogus, Gagliano. All.: Mazzarri.

MARCATORI:

ESPULSIONI:

AMMONIZIONI:

Dove vedere Roma-Cagliari

La gara tra Milan e Roma, in programma allo stadio San Siro, sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 18.00.