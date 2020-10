Riccardo Calafiori è risultato positivo al Covid-19. Il terzino della Roma lo ha comunicato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: « Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!». Emergenza sulla fascia sinistra, dunque, dove l’unico terzino di ruolo rimasto è Spinazzola. Calafiori è sesto giocatore della Roma che è rimasto contagiato dal Covid-19 dopo Mirante, Kluivert, Perez, Peres e Diawara.

In seguito alla positività di Calafiori, la società ha deciso di mettere in isolamento i calciatori e lo staff nel centro sportivo, per precauzione.

Tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo ma i calciatori in questo modo non avranno contatti con il mondo esterno e potranno regolarmente allenarsi e scendere in campo domani.

La società è in contatto costante con le ASL

