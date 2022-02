La Procura Federale ha aperto, su segnalazione dell'AIA, un fascicolo sul nuovo consulente arbitrale della Roma, Gianpaolo Calvarese. Nel concitato post-gara contro il Genoa (partita nella quale al 90' è stato annullato un gol a Zaniolo che poi è stato espulso per proteste), il neo match-analyst arbitrale giallorosso era sceso negli spogliatoi dell'Olimpico per parlare con l'ex collega Abisso. Il fischietto della sezione di Palermo, non ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati