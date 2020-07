La Roma si gode una serata di relax a Torio dove i calciatori hanno organizzato una cena di squadra presso il ristorante Catullo, meta conosciuta da vip e personaggi dello spettacolo. La squadra è arrivata a bordo del pullman della società con le divise sociali, è entrata nel locale con indosso la mascherina e rispettando le norme di distanziamento sociale all’interno del ristorante. Una cena per spezzare i ritmi frenetici del campionato e abbassare la pressione in vista del match di Europa League contro il Siviglia che giocherà giovedì prossimo in Germania. Prima, però, c’è da affrontare la Juventus (domani ore 20.45) per l’ultima di campionato, partita inutile visti i piazzamenti matematici di entrambe le squadre, per questo Fonseca schiererà le seconde linee lasciando respiro ai titolari. Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA