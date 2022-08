Lo stadio Olimpico omaggia Wijnaldum, lo invoca, lo acclama, lo aspetta; la Roma, a fatica, supera la Cremonese e si ritrova in testa a punteggio pieno, in buona compagnia. Ma la gioia non è totale, manca un pezzo: Mourinho - dopo l’olandese - perde anche Zaniolo, che cade male sulla spalla sinistra ed è costretto ad uscire a fine primo tempo, quasi in lacrime per il dolore. A rischio di sicuro la prossima, in casa della Juventus, e poi, fatti gli accertamenti del caso, si vedrà. A Salerno è toccato a Cristante il ruolo di match winner, stavolta ci pensa Smalling a sbloccare una partita chiusa, tosta, piena di difficoltà, perché la Cremonese non lascia spazi e riparte bene, creando più di qualche pericolo.

Zaniolo, infortunio alla spalla: costretto ad uscire in Roma-Cremonese. Come sta e tempi di recupero

Le punte si agitano, creano e sbagliano molto, con o senza Zaniolo in campo. Sbaglia Dybala, pur essendo tra i più vivaci là davanti, lo stesso Nicolò prima dell’infortunio e poi Elsha che lo sostituirà. Fallisce un paio di palle gol anche Abraham. Sfortuna? Sì, certo. Bravura di Radu? Anche. Ma l’impressione è che non ci sia ancora brillantezza nelle gambe e non solo quelle degli attaccanti, chiamati a dare spettacolo e che Mou sta ancora aspettando. Un po’ tutti forse soffrono il lavoro svolto in estate, e si nota.

Il calcio della Roma non è ancora fluido come vorrebbe Mourinho, che però si porta a casa i tre punti aspettando tempi migliori e un calcio più accattivante, soprattutto che porti la squadra a non soffrire fino all’ultimo, chiudendo prima le partite. La Roma dei grandi attaccanti ancora non c’è, ma si vede una squadra che fa della compattezza difensiva la sua arma migliore e il top lo fa vedere quando può ripartire in contropiede ad alta velocità. E per ora le due partite disputate l’hanno obbligata a tenere in mano il pallino del gioco. Due vittorie di misura, che comunque valgono sei punti.

Roma-Cremonese, la partita

94' Fine partita. La Roma vince 1-0. Decisivo Smalling con un colpo di testa al 65'

90' 4 minuti di recupero

90' Pickel sfiora il gol del pareggio. Tiro da fuori area, al volo, a giro d'esterno: di poco a lato del palo

88' La Roma prova a non buttare via la palla. I giallorossi difendono il vantaggio senza esporsi a rischi

86' Cambio per la Roma. Fa il suo esordio Celik, esce Karsdorp

85' Cambio per la Cremonese, entra Ciofani per Lochoshvili

83' Calcio di punizione per la Cremonese, Buonaiuto calcia a giro sopra la barriera: non va

80' Dalla mattonella, Pellegrini prova a cercare la porta, ma la posizione è troppo angolata: fondo

79' Calcio di punizione per la Roma dal vertice sinistro dell'area di rigore. Bianchetti atterra Abraham

72' Entrano Zalewski e Matic per Spinazzola e Dybala

71' Abraham si gira in area di rigore e cerca il secondo palo: la conclusione è a mezz'altezza, Radu in angolo

70' Nessun pericolo per Rui Patricio dalla bandierina

69' Chiusura provvidenziale di Smalling su Valeri: il difensore si rifugia in angolo.

69' Conclusione di Valeri sugli sviluppi del corner: a lato del palo

68' Tiro di Lochoshvili da fuori area: Rui Patricio tocca in angolo

65' Gol della Roma. Da calcio d'angolo cross di Pellegrini e colpo di testa vincente di Smalling lasciato solo sul secondo palo. Roma 1 Cremonese 0

59' Tentativo in rovesciata in area di rigore da parte di Dessers, Rui Patricio controlla il pallone uscire alle sue spalle

56' Primi cambi per Alvini. Finisce la partita di Zanimacchia, inizia quella di Buonaiuto. Esce anche Ghiglione. Entra Baez. Fuori anche Aiwu, già ammonito. Al suo posto entra Bianchetti.

55' Dybala pesca Abraham in area che scarica all'indietro per El Shaarawy: il suo tiro in porta finisce sulla traversa dopo una deviazione di Radu. Poi Dybala fallisce il tap-in. Ancora parità

50' Ammonito Zanimacchia per proteste dopo aver commesso fallo su Mancini

47' Traversa della Cremonese. Dessers si libera di Mancini e trova la coordinazione per la girata in porta: traversa. Rui Patricio sarebbe stato battuto

45' Al via la ripresa

Intervallo in corso

49' Fine primo tempo

47' tiro di Dybala all'interno dell'area di rigore: Radu non si fa sorprendere

46' 4 minuti di recupero

45' Zaniolo viene portato via dal campo in barella. Entra El Shaarawy

41' Zaniolo, lanciato in contropiede da Pellegrini, viene fermato da Lochoshvili in scivolata: il numero 22 cade a terra al limite dell'area. Cure mediche in corso, problema alla spalla.

40' Dybala giù in area di rigore dopo un contatto con Lochoshvili: non c'è fallo secondo il direttore di gara

36' Cross di Ghiglione dalla fascia destra e rovesciata di Dessers al centro dell'area: fuori di poco

35' Cristante libera una palla vagante in area giallorossa: la Cremonese continua a farsi vedere

32' Conclusione da fuori per Pickel: da posizione centrale non riesce ad inquadrare la porta

31' Chiriches chiude con una scivolata Zaniolo in area di rigore: Roma pericolosa in profondità

30' Tiro di Dessers da fuori area: sul fondo

25' Cross di Karsdorp dalla destra, Spinazzola taglia sul primo palo ma la sua deviazione è imprecisa: fondo

24' Il primo ammonito è Aiwu, fallo in attacco ai danni di Zaniolo

18' Zaniolo riceve palla a metà campo da Dybala, si avvicina al limite dell'area e tira in porta trovando la respinta di Radu. Dybala, accompagnando l'azione, intercetta il pallone e tira di prima intenzione ma Radu dice ancora di "no"

15' Conclusione di Okereke dal limite dell'area di rigore: tiro sporcato da una deviazione di Ibanez, facile presa per Rui Patricio

10' Fallo in attacco di Zaniolo su Lochoshvili, la Cremonese riparte.

9' Da corner, colpo di testa di Mancini: sul fondo

8' Dybala trova spazio sulla sinistra e crossa al centro per Abraham, anticipato da Valeri a due passi dalla linea di porta: ancora angolo

4' Dagli sviluppi di calcio d'angolo Dybala prova la conclusione da fuori trovando nuovamente il corner su deviazione di Radu. Poi il tiro di Pellegrini: in curva nord

3' Roma in avanti, Zaniolo avanza per vie centrali, serve Abraham sulla destra che mette al centro per Pellegrini: il capitano arriva sul pallone in scivolata, Radu devia in angolo

1' La Roma attacca da curva sud verso curva nord e gioca nella consueta divisa casalinga. La Cremonese in bianco con inserti viola

0' Partiti. La Roma attende la fine dell'inno e dà il calcio d'inizio

Ore 18:25, squadre in campo. A breve il calcio d'inizio

Ore 18:15, un quarto d'ora all'inizio dell'incontro, le squadre stanno svolgendo il riscaldamento

Tiago Pinto a Dazn nel pre-partita: "L'infortunio di Wijnaldum? Sono cose che succedono. Voglio ringraziare i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione, tutti nel calcio abbiamo una responsabilità sociale. Zaniolo? ha fatto una pre-season incredibile, a fine mercato parleremo di lui"

Curiosità: Tammy Abraham nello scorso campionato ha segnato almeno un gol contro ognuna delle tre neo promosse (Venezia, Salernitana ed Empoli). Contro la Cremonese cerca la prima marcatura stagionale

Ore 17:35: Alvini cambia due difensori rispetto alla prima giornata. In panchina Vasquez e Bianchetti (titolari a Firenze), dentro Lochoshvili e Aiwu