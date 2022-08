Dopo la vittoria all'esordio in trasferta contro la Salernitana, la Roma di José Mourinho si prepara al debutto in casa. Allo stadio Olimpico, contro la Cremonese sarà il nono sold-out di fila, ma l'entusiasmo per l'evento è stato già spento dalla brutta notizia di ieri sera: l'infortunio di Wijnaldum priverà a lungo la squadra di uno dei prinicipali rinforzi del mercato. La Cremonese, dopo essersi arresa alla Fiorentina soltanto al 95', cerca il primo punto e promette battaglia tattica: «Toglieremo le traiettorie ai loro attaccanti» ha annunciato il tecnico Massimiliano Alvini.



Segui Roma-Cremonese in diretta

Roma-Cremonese, la diretta

18' Zaniolo riceve palla a metà campo da Dybala, si avvicina al limite dell'area e tira in porta trovando la respinta di Radu. Dybala, accompagnando l'azione, intercetta il pallone e tira di prima intenzione ma Radu dice ancora di "no"

15' Conclusione di Okereke dal limite dell'area di rigore: tiro sporcato da una deviazione di Ibanez, facile presa per Rui Patricio

10' Fallo in attacco di Zaniolo su Lochoshvili, la Cremonese riparte.

9' Da corner, colpo di testa di Mancini: sul fondo

8' Dybala trova spazio sulla sinistra e crossa al centro per Abraham, anticipato da Valeri a due passi dalla linea di porta: ancora angolo

4' Dagli sviluppi di calcio d'angolo Dybala prova la conclusione da fuori trovando nuovamente il corner su deviazione di Radu. Poi il tiro di Pellegrini: in curva nord

3' Roma in avanti, Zaniolo avanza per vie centrali, serve Abraham sulla destra che mette al centro per Pellegrini: il capitano arriva sul pallone in scivolata, Radu devia in angolo

1' La Roma attacca da curva sud verso curva nord e gioca nella consueta divisa casalinga. La Cremonese in bianco con inserti viola

0' Partiti. La Roma attende la fine dell'inno e dà il calcio d'inizio

Ore 18:25, squadre in campo. A breve il calcio d'inizio

Ore 18:15, un quarto d'ora all'inizio dell'incontro, le squadre stanno svolgendo il riscaldamento

Tiago Pinto a Dazn nel pre-partita: "L'infortunio di Wijnaldum? Sono cose che succedono. Voglio ringraziare i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione, tutti nel calcio abbiamo una responsabilità sociale. Zaniolo? ha fatto una pre-season incredibile, a fine mercato parleremo di lui"

Curiosità: Tammy Abraham nello scorso campionato ha segnato almeno un gol contro ognuna delle tre neo promosse (Venezia, Salernitana ed Empoli). Contro la Cremonese cerca la prima marcatura stagionale

Ore 17:35: Alvini cambia due difensori rispetto alla prima giornata. In panchina Vasquez e Bianchetti (titolari a Firenze), dentro Lochoshvili e Aiwu

La formazione ufficiale della Cremonese (3-4-1-2): Radu; Lochoshvili, Chiriches, Aiwu; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

Ore 17:30 Mourinho sceglie ancora Cristante preferendolo a Matic. Confermata in pieno la formazione di Salerno

La formazione ufficiale della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Curiosità: i due migliori marcatori della Roma contro la Cremonese sono Rudi Voeller, (sei gol) e Abel Balbo (cinque gol)

Curiosità: sarà la sfida numero 15 tra Roma e Cremonese in Serie A. La prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per la Roma, in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli)



Roma-Cremonese le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Zalewski, Felix, Tripi, El Shaarawy.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Lochoshvili, Chiriches, Aiwu; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.

A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Bianchetti, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese, Tsadjout.

Dove vedere Roma-Cremonese in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18.30; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). Su questa pagina la diretta testuale dell'incontro.