La Roma supera nettamente il Crotone (5-0) ritrovando una vittoria che mancava dall'11 aprile. La squadra di Fonseca dilaga nella ripresa, dopo che nella prima parte di gara aveva fatto le prove del gol con il palo colpito da Mkhitaryan e la traversa da Mayoral. Nel secondo tempo apre la partita proprio lo spagnolo. Poi dopppietta di Pellegrini, rete dell'armeno, e ancora Mayoral per il finale.

La Roma supera in classifica il Sassuolo, e torna al settimo posto, quello che dà la garanzia, anche nella prossima stagione, di giocare in Europa, nella Conference League. Ma più che altro, la squadra di Fonseca, dimostra di tenerci a questo finale di stagione. Non si vuole mollare.

Contro i calabresi, già retrocessi, Fonseca ha fatto esordire in Serie A il giovane Bove. Zalewski, visto giovedì sera all'opera contro il Manchester United, ha trovato il debutto anche nella massima serie. La nota positiva è arrivata da Darboe: personalità e geometrie per il centrocampista lanciato in campo dal primo minuto. Segnali importanti per il futuro.

LA CRONACA

45'st Finisce così. La Roma vince 5-0.

45'st GOL ROMA: Gol e partita chiusa. Mayoral, servito al limite, si smarca e trova la conclusione potente col destro. Cordaz ancora battuto.

42'st Fuori Ounas per Cosmi, dentro il francese Riviere.

41'st Calcio di punizione di Pellegrini, Santon di testa, non ci arriva per un soffio.

40'st Ancora urla Cosmi dalla panchina. Anche se la sua squadra ormai non vede l'ora che questa partita finisca. Naufragato nella ripresa il Crotone.

38'st Non calcia Ounas, che aveva trovato lo spazio per calciare col mancino. Poi però cerca un altro dribbling. E la difesa della Roma chiude.

35'st Debutto in serie A per Bove. Altro giovane lanciato da Fonseca. Insieme a lui entra Zalewski, visto giovedì sera contro il Manchester United, ma anche per lui è l'esordio nella massima serie. Fuori Darboe e Cristante.

33'st GOL ROMA: Mkhitaryan, a segno l'armeno. Ma il gol è tutto di Karsdorp, che attacca lo spazio e poi mette un pallone invitante in mezzo. Mkhitaryan arriva sul secondo palo e tocca con il sinistro. Cordaz battuto.

MKHITARYAN! Al termine di una grande azione! Ed è 4-0 per noi#RomaCrotone #ASRoma pic.twitter.com/FG3qjqdDtF — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2021

30'st Partita chiusa in pochi minuti all'Olimpico. La doppietta di Pellegrini ha praticamente speso ogni velleità di rimonta del Crotone. Che dopo aver subito la prima rete di Mayoral ci aveva provato a rientrare.

28'st GOL ROMA: Ancora Pellegrini, questa volta col mancino. Azione tutta di prima, Pastore, per Mkhitaryan, che serve il capitano: sinistro chirurgico dal limite. E partita chiusa.

25'st GOL ROMA: Raddoppia Pellegrini, bello il gol del capitano giallorosso. Ancora disattento il Crotone, che si fa sorprendere su una rimessa laterale. Pellegrini salta Golemic, e poi spedisce sul secondo palo.

24'st Pericoloso Mayoral, dalla sinistra, con il pallone messo in mezzo.

22'st Entra Pastore, dopo essere rimasto 5 minuti fuori dal campo ad aspettare che il pallone uscisse. Prende il posto di Pedro.

21'st Ci prova Pedro, per la prima volta in questo secondo tempo. La sua conclusione di destro, dal limite dell'area, è facile preda di Cordaz.

18'st A terra Darboe, si rialza ma dovrebbe uscire dal campo. Pastore, comunque, è pronto ad entrare in campo.

18'st Giallo per Cristante, che trattiene Ounas.

17'st Trova ancora spazio Mkhitaryan a sinistra, mettendo anche un buon pallone in mezzo. Ma nessuno attacca il pallone. E la difesa del Crotone appoggia per Cordaz.

15'st Fuorigico di Mayoral. Che poi non era riusciro a trovare lo specchio della porta. Ma aveva fatto un buon movimento il centravanti spagnoli, che era riuscito a liberarsi davanti a Cordaz.

13'st Dentro Santon per Fonseca, esce Reynolds.

12'st Corner per il Crotone, svetta Golemic, che però non trova lo specchio della porta.

10'st Crotone ancora pericoloso, con Simy: sinistro dal limite dopo la bella azione di Rispoli sulla destra. Fuzato alza sopra la traversa.

8'st Giallo per Darboe, il primo ammonito della gara. Fallo tattico su Messias, che lo aveva superato in velocità.

6'st Prima occasione per il Crotone, con Molina che crossa e pesca Messias in mezzo all'area che anticipa tutti di testa. Pallone che si perde a lato, ad un soffio dal palo di Fuzato.

5'st Attacca a destra il Crotone, con l'inserimento di Messias. La Roma però chiude in angolo.

2'st GOL ROMA: Passa subito la Roma, segna Mayoral. Crotone distratto, i giallorossi battono velocemente un calcio di punizione e trovano Mkhitaryan a sinistra. L'armeno pesca Mayoral in mezzo all'area di rigore: lo spagnolo, col mancino, batte Cordaz.

1'st Ricominciata la partita all'Olimpico.

Un cambio per parte in questo avvio di ripresa. La Roma sostituirà Ibanez (affatticamento muscolare) con Juan Jesus, mentre Cosmi manderà in campo Rispoli per Reca.

Nessuna rete alla fine del primo tempo, anche se la Roma con Mkhitaryan (palo) e Mayoral, traversa, è andata vicina al vantaggio. Anche Cordaz, soprattutto sul sinistro di Pellegrini, è stato decisivo. La Roma ci sta provando. Il Crotone si difende.

48'pt Finisce il primo tempo. Roma e Crotone fermo sullo 0-0.

47'pt Non ce la fa Reca, che lascia il campo. Ma Cosmi non fa il cambio: non vuole giocarsi uno slot per le sostituzioni.

45'pt Ci saranno 2 minuti di recupero.

45'pt Darboe, calcia, con personalità e di prima intenzione, sugli sviluppi di un angolo. Pallone alto.

44'pt Colleziona calci d'angolo la Roma. Anche se adesso il gioco è fermo: ci sono problemi per Reca: il polacco è fermo in mezzo al campo.

42'pt Fallo di Pedro, sempre su Ounas, l'unico nel Crotone, oltre a Cordaz, che ci sta mettendo qualcosa in questo primo tempo dei calabresi.

40'pt Destro di Mkhitaryan stavolta, Cordaz non si fa sorprendere.

38'st Sinistro di Pellegrini, dai 20 metri. Cordaz è attento e blocca in due tempi la conclusione.

33'pt Partita che adesso non regala emozioni. Gara bloccata nel risultato. La Roma non riesce più a rendersi pericolosa dalle parti di Cordaz. Il Crotone ha preso le misure.

30'pt Buona copertura di Ibanez, sul tentativo di Ounas, il più intraprendente del Crotone.

27'pt Rimane a terra Golemic, colpito allo stomaco dopo una mischia in area di rigore. Attimi di paura, ma tutto ok per il difensore della squadra calabrese.

25'pt Attento Fuzato, che esce sul traversone di Ounas partito dalla destra.

22'pt Ancora pericoloso Mkhitaryan: sinistro dal limite, risponde con i piedi Cordaz.

20'pt Traversa, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La centra Mayoral con un preciso colpo di testa.

19'pt Già ampi spazi in mezzo al campo, sia da una parte che dall'altra. Attacca il Crotone, ma non bene, e la Roma sfrutta l'occasione per ripartire. Ma la difesa calabrese è attenta.

17'pt Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la sfera arriva sul secondo palo a Mkhitaryan che prova il mancino. Pallone che colpisce la parte esterna del palo.

16'pt Pedro, il più intraprendente al momento. Lo spagnolo salta anche Cordaz, ma è defilato. Prova a mettere in mezzo ma il portiere del Crotone smanaccia in angolo.

13'pt Bravo Cordaz nell'uscita bassa sui piedi di Pedro, che era stato cercato dal pallone in profondità.

11'pt Batte Pellegrini, che calcia potente ma centrale. Cordaz respinge.

10'pt Atterrato Pedro proprio al limite dell'area. Calcio di punizione per la Roma. Il tocco è di Cigarini sullo spagnolo.

8'pt Grande azione di Ounas, che sgasa su Ibanez e riesce ad entrare in area. Il difensore però riesce a rientrare, poi Simy in area viene chiuso da Pedro.

5'pt Subito presente in mezzo al campo Darboe, che cerca di giocare di prima e soprattutto in verticale, con buona personalità.

3'pt Lancio di Kumbulla, impreciso, per Mayoral. Cordaz riesce a bloccare la sfera.

2'pt Ritmi blandi in questo avvio. La Roma tocca il primo pallone della sua partita dopo oltre un minuto di giro palla della squadra calabrese.

1'pt Iniziata la partita, primo pallone per il Crotone.

Vincere per riprendersi il settimo posto, quello che vale la partecipazione alla prossima Conference League. Il Sassuolo, vincendo contro il Genoa, ha superato la Roma in classifica. Ecco perché la squadra di Fonseca non può permettersi nessun passo falso, in casa, contro il Crotone di Serse Cosmi, già retrocesso. Prima maglia da titolare per Darboe. Panchina per Dzeko, gioca Mayoral in attacco.

SEGUI LA DIRETTA

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1) Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All: Fonseca.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All: Cosmi.