La sconfitta per 2-0 della Roma contro il Napoli ha definitivamente aperto gli occhi a Dan Friedkin. I giallorossi hanno ottenuto solo 3 punti su 27 a disposizione negli scontri diretti contro le big del campionato, un bottino povero che avrebbe definitivamente convinto il neopresidente a dire addio a Fonseca al termine della stagione. Una piccola speranza è data solo dal cammino europeo, perché in caso di vittoria dell’Europa League allora il suo futuro potrebbe cambiare. Friedkin, intanto, ha dato mandato al general manager Pinto di cercare un nuovo allenatore che possa gestire il progetto tecnico e la prima vera campagna acquisti della nuova proprietà.

L’intenzione è di ingaggiare un allenatore d’esperienza, che conosca il campionato italiano, che faccia crescere i giovani e che guidi la squadra verso il quarto posto e la qualificazione in Champions. Di Fonseca non piace la gestione del parco giocatori (alcuni componenti gruppo squadra sono scontenti), delle sedute d’allenamento (troppo brevi) e dei big match. Inoltre, è prossimo a fallire tutti gli obiettivi imposti dalla società: vittoria della Coppa Italia e quarto posto. Quest’ultimo nettamente in salita dopo la sconfitta con la squadra di Gattuso. Tra i nomi che i dirigenti stanno sondando c’è quello di Massimiliano Allegri, ieri ospite a Sky Sport: «Spero di rientrare a giugno, ho visto tante partite e sono un po’ in astinenza dal lavorare con i giocatori. Il fascino di Inghilterra e Spagna non si discute, ma andrebbe bene anche rimanere in Italia. Se la squadra dove andrò deve giocare la Champions? Non per forza…».

Nessuna chiusura alla Roma, dunque, anche se la mancata qualificazione alla Champions dei giallorossi in realtà potrebbe destare delle perplessità. Tra i nomi c’è anche quello di Maurizio Sarri - senza squadra e desideroso di tornare sul campo - e quello degli stranieri Julian Nagelsmann (Lipsia) e Ralf Rangnick. In caso di addio Fonseca non dovrà aspettare molto per trovare una nuova squadra: sono diversi i club che lo vorrebbero ingaggiare a partire dal Napoli di Laurentiis che a fine stagione congederà Guttuso, fino ad arrivare al Benfica ex club del gm Pinto che potrebbe mettere una buona parola con il presidente Vieira. Intanto, domani la Roma riprenderà ad allenarsi alle 11, ma senza i 10 calciatori convocati dalle rispettive Nazionale: El Shaarawy, Pellegrini, Mancini, Cristante, Spinazzola, Kumbulla, Dzeko, Diawara, Villar e Reynolds.

Ultimo aggiornamento: 12:10

