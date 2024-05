Roma, Dybala out per l'Atalanta: l'argentino non convocato per il match di Bergamo

Brutte notizie per Daniele De Rossi. In vista del match decisivo per la Champions tra Atalanta e Roma arriva la tegola Paulo Dybala. L'argentino non ce la fa e quindi non sarà convocato per la trasferta di Bergamo, in programma domenica alle ore 20:45.

Dybala non convocato per Atalanta-Roma

La Joya non è partito con il resto della squadra in vista di Atalanta-Roma. Nell'allenamento di rifinitura a Trigoria, l'argentino non ha superato i test fisici e per questo motivo De Rossi ha deciso di non convocarlo per il match del Gewiss Stadium. Lo stop dell'attaccante dovrebbe essere legato al problema all’adduttore che lo aveva costretto a saltare il ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di giovedì scorso.

Un'assenza decisamente pesante per la Roma che si giocherà tutto domani sera a Bergamo.