Roma, Dybala torna ad allenarsi (parzialmente) in gruppo. E Luciano Spalletti fa visita a Trigoria

Paulo Dybala torna parzialmente in gruppo davanti agli occhi di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale oggi è stato in visita a Trigoria: ha incontrato i dirigenti, i calciatori della nazionale italiana che convocherà per l’Europeo e soprattutto ha parlato con Daniele De Rossi. Quello che una volta era un suo calciatore, adesso è diventato allenatore e spesso ricorda quanto sia stato determinante Spalletti nelle sue scelte. Luciano da Trigoria mancava da anni e ha trovato un ambiante nuovo, ristrutturato e all’avanguardia. Ha salutato dipendenti che c’erano anche ai suoi tempi e ha assistito a tutta la seduta. Allenamento nel quale Dybala ha partecipato parzialmente per non forzare troppo l’adduttore. Le tabelle prevedono il ritorno completo nella giornata di domani e sabato, per poi giocare contro Genoa ed Empoli. Sta bene Pellegrini, mentre Karsdorp si è allenato a parte. Fuori per infortunio Sanches e Spinazzola, leggermente affaticato Paredes.

