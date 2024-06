Roma un altro anno con Dybala: i big non sono sul mercato

La Roma punterà sui suoi pezzi eccellenti. I migliori calciatori della squadra di Daniele De Rossi non partiranno in estate per decisione di Dan e Ryan Friedkin. Come riporta Sky Sport, i due presidenti hanno deciso di non voler perdere nessuno nella finestra di calciomercato che si apre tra circa un mese. Nonostante la mancata qualificazione in Champions League, che fino alla fine dei gironi avrebbe garantito un'entrata di almeno 50 milioni nelle casse del club, i giallorossi manterranno i giocatori più importanti della rosa. L'unico che partirà è Romelu Lukaku, approdato a Trigoria in prestito oneroso dal Chelsea.

Per permettere la partenza solo di quei calciatori che non fanno parte del progetto dell'allenatore o che sono ai margini, De Rossi deve ringraziare i conti che sono in miglioramento.

Il confronto è con le ultime due stagioni, in cui la società ha speso circa 20 milioni in totale vendendo un gran numero di calciatori per rientrare all'interno del fair play finanziario ed evitare multe o ammende. Al momento, l'intenzione della società e di Dybala è quello di continuare per un altro anno, con il contratto della Joya che scade nel 2025.