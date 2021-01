Edin Dzeko non è ancora rientrato in gruppo. Il bosniaco - fanno sapere dalla società - non ha superato il problema muscolare accusato dopo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia. Con lui hanno svolto lavoro individuale anche Pedro, Mkhitaryan e Calafiori. Edin ha avuto una forte discussione con Fonseca in occasione della partita di Coppa Italia contro lo Spezia, il loro rapporto è ai minimi termini anche se è cominciato il lavoro di mediazione per provare a ricucire la situazione.

Da Trigoria assicurano che Dzeko non è fuori rosa e che quando guarirà dall’infortunio muscolare rientrerà ad allenarsi con il gruppo, sarà poi l’allenatore a decidere se convocarlo o meno. Buone notizie per Mirante che è tornato ad allenarsi. Intanto, Zaniolo comincia a vedere la luce dopo il secondo infortunio al ginocchio: appena guarirà dal Covid tornerà a Trigoria e potrà corre sul campo, il dottor Fink che lo ha operato ha dato l'ok ad aumentare i carichi di lavoro e a marzo ci sarà la visita decisiva per il via libera a rientrare in squadra.

Ultimo aggiornamento: 17:09

