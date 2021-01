Roma, ecco El Shaarawy: domani visite mediche e firma

Tra 24 ore Stephan El Shaarawy sarà un giocatore della Roma. Il Faraone è sbarcato nella Capitale da ormai una settimana, ma se alla partenza era risultato negativo al tampone, in Italia i test hanno dato esito positivo, ma con bassa carica virale. La lunga quarantena, però, è al termine essendo finiti i giorni di isolamento e l’attaccante potrà cominciare l’iter che lo porterà ad essere un giocatore della Roma. Prima le visite mediche alla clinica Villa Stuart e poi la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso per i prossimi due anni e mezzo (più opzione per il terzo) a 3,5 milioni a stagione a salire fino a 4,5. Il calciatore è arrivato alla Roma a parametro zero grazie alla rescissione del contratto con lo Shanghai Shenhua.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA