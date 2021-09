Roma, ecco la lista Uefa per la Conference League: esclusi Santon, Fazio e Nzonzi

La Roma ha pubblicato la lista Uefa per la Conference League, tra i nomi scelti da Mourinho non figurano quelli di Santon, Nzonzi e Fazio. I tre esuberi, invece, sono stati inseriti in quella del campionato, ma non si tratta né di una scelta tecnica né un cambio di posizione societario. Il tre calciatori potrebbero essere in lista per evitare eventuali appigli legali che i rispettivi avvocati potrebbero sfruttare per un’ipotetica causa alla società. In lista Uefa figura anche Spinazzola nonostante l’infortunio al tendine d’Achille rimediato durante l’Europeo, la speranza del club è che riesca a recuperare prima di dicembre. Ecco la lista completa per le gare andata e ritorno contro CSKA Sofia, Zorya Luhansk e Bodo/Glimt.

Roma, ecco la lista Uefa per la Conference League

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

5 Matias Vina

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

8 Gonzalo Villar

9 Tammy Abraham

11 Carles Perez

14 Eldor Shomurodov

17 Jordan Veretout

19 Bryan Reynolds

21 Borja Mayoral

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

77 Henrikh Mkhitaryan

87 Daniel Fuzato

92 Stephan El Shaarawy

LISTA B

13 Riccardo Calafiori

63 Pietro Boer

52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

59 Nicola Zalewski

65 Filippo Tripi