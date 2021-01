Resta ancora in quarantena Stephan El Shaarawy. Il tampone di oggi ha dato esito positivo, ma con bassa carica virale. Il Faraone, dunque, dovrà attendere domani prima di sottoporsi a un nuovo esame e sperare che dia esito negativo per poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Roma che lo legherà al club per due anni e mezzo (più l’opzione per il terzo).

Pari a zero, invece, il costo del cartellino grazie al lavoro di mediazione del fratello procuratore che ha rescisso il contratto con lo Shanghai Shenhua. El Shaarawy è rientrato da Dubai giovedì scorso con in mano un tampone negativo (per questo è potuto sbarcare in Italia), ma quando ha fatto un nuovo test al Campus Biomedico questo è risultato positivo costringendolo a una quarantena in un hotel dell’Eur. El Shaarawy è l’attaccante che Fonseca ha chiesto a gran voce nel mercato invernale: pronto e con esperienza in Seria A. Ora che il rapporto tra il portoghese ed Edin Dzeko è ai minimi termini (oggi ancora allenamento individuale), Stephan sará una carta importante da poter giocare fino a fine stagione.

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA