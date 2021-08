Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Milan: «L’AS Roma comunica di aver ceduto in prestito all’AC Milan, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi, fino al 30 giugno 2022», si legge sul sito del club giallorosso. Florenzi passa in rossonero per 1,5 milioni più 4 per il diritto di riscatto (non c’è l’obbligo legato al raggiungimento di determinate condizioni sportive): «Tutta l’AS Roma desidera augurare ad Alessandro le migliori fortune per questa nuova avventura». Il Milan, dunque, dopo averlo sottoposto nella giornata di ieri alle visite mediche ha confermato l’acquisto del neo campione d’Europa annunciando che indosserà la maglia numero 25. La storia tra Florenzi e la Roma è finita nel gennaio 2020 quando ha scelto di lasciare la sua città natale per trasferirsi al Valencia in prestito, poi il passaggio in Psg, che ha scelto di non riscattarlo a giugno scorso e infine l’approdo in rossonero per tutta la prossima stagione.