Paulo Fonseca parla non le manda a due giorni della sfida tra Siviglia-Roma a rischio stop per il provvedimento imposto dalla Spagna che chiuderà tutti i voli diretti provenienti dall’Italia: «C'è qualcosa che è più importante del calcio ed è la salute delle persone. Penso che in questi giorni verranno prese decisioni molto importanti e non dovrebbero essere prese solo dai rispettivi campionati, ma dovrebbero essere prese in collaborazione con la Uefa. Non possiamo fermare la Serie A e poi giocare Valencia-Atalanta. Il coinvolgimento della Uefa sarà molto importante per tutti i campionati», sono le parole del tecnico all’agenzia EFE. Il portoghese ha poi parlato della corsa al quarto posto contro l’Atalanta: «È una squadra molto forte. Onestamente credo che sia possibile raggiungerli, c'è ancora molto da giocare in campionato. Qui in Italia l'ultimo in classifica può vincere il primo e se stiamo bene fino alla fine del campionato possiamo raggiungerli». Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA