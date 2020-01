Roma, Fonseca: «Contro il Parma mi aspetto intensità, ambizione e coraggio»

Paulo Fonseca è pronto a giocare la terza partita del 2020 dopo due insuccessi che hanno scalfito il morale della squadra. La Roma domani sera affronterà il Parma in Coppa Italia in una partita da dentro o fuori: «La squadra non ha vinto queste due ultime partite ma abbiamo giocato bene, quando è così dobbiamo guardare il futuro con ottimismo. La coppa è una competizione che giochiamo con grande ambizione. Sarà un partita importantissima». Ecco le parole del tecnico a Roma tv.



La Coppa Italia. «Non è facile, dovremo giocare contro una squadra fortissima in trasferta e se vinciamo giocheremo in trasferta altre volte».



Il Parma. «È una squadra fortissima, la più forte in contropiede. E' fisica, concreta ed è difficile giocarci contro. Credo che abbiamo preparato bene la partita e i giocatori avranno voglia di vincere».



Kalinic. «Giocherà titolare, anche perché l’altra alternativa era Zaniolo che ha giocato attaccante contro l’Inter. Giocherà Kalinic, si è allenato bene e sono fiducioso».



Cristante. «Lui è pronto, ha cominciato ad allenarsi con noi una settimana fa, Kluivert solo questa settimana. Sono pronti per giocare, Santon ha recuperato ed ha iniziato ad allenarsi con noi. Sono tutti e tre pronti per giocare».



Cosa aspettarsi. «L'atteggiamento. Per vincere domani dovremo essere una squadra con grande atteggiamento perché difficile giocare contro il Parma. Se non giochiamo con intensità e voglia di vincere sarà difficile, voglio vedere una squadra con grande ambizione e coraggio».