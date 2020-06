A tre giorni dalla ripresa del campionato per la Roma, Paulo Fonseca fa il punto sulla lungo processo di preparazione svolto dalla squadra nelle scorse settimane: «E' stato come un pre-campionato, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma credo che siamo pronti», ha detto il tecnico a SportTV. Il tecnico è poi entrato nel dettaglio e svela un particolare: «La preparazione è quasi la stessa. L'unica differenza è il tentativo di creare un'atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all'Olimpico. Ma per il resto non c'è niente di molto diverso da una partita normale, l'eccezione è che ci alleneremo davvero allo stadio Olimpico, senza un pubblico, vicino al giorno della partita». In chiusura fa chiarezza sul suo futuro: «Non fa parte dei miei prossimi progetti futuri un ritorno in Portogallo. Sono stato molto felice all'estero e sento sinceramente che posso più evolvere continuando in altri campionati che nel campionato portoghese». Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA