Ultimo aggiornamento: 15:46

si sbilancia in vista della partita dicontro ile scioglie qualche dubbio di formazione: «Dzeko e Under giocheranno, fuori Kolarov e Pau Lopez». Ecco le parole del tecnico.«Non mi piace fare bilanci in questo momento, il bilancio deve essere fatto nel finale di stagione. Sono soddisfatto di questi primi sei mesi, la squadra ha migliorato molto, è in un buon momento. Sono stati sei mesi positivi».«Sto pensando di fare turnover. Possiamo fare quatto o cinque cambiamenti. È una partita difficile e decisiva, ma io ho fiducia in tutti i calciatori. Dzeko giocherà, Kolarov e Pau Lopez no».«Questa partita è lontana, dobbiamo pensare solo a domani. Abbiamo tempo per pensare al Parma in Coppa».«Kluivert sta tornando, sarà pronto contro la Spal. Pastore sta facendo un lavoro specifico in due settimane sarà pronto».«Non parlo di queste situazioni, sono opzioni. Non voglio parlare più questa situazione. Quando penserò che avremo bisogno di Florenzi, giocherà, se penso che non ne abbiamo bisogno non giocherà. Vale per Florenzi, ma anche per qualsiasi altro giocatore».«La domanda è se Under giocherà? Sì giocherà».«Il calcio italiano è molto difficile. Sono sempre triste quando un collega viene esonerato. La situazione di Carlo dopo la partita di ieri è difficile, io ho grande ammirazione per Carlo, è un grande allenatore, ma sono sempre triste quando avvengono queste cose».«Sta bene, si sta allenando bene. È una soluzione, ma per questa partita giocherà Dzeko. Lui sta meglio, è stato infortunato e sta lavorando bene».