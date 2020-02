Paulo Fonseca guarda avanti e pensa già alla prossima stagione. Il portoghese si è guadagnato la fiducia dei dirigenti e consiglia ai futuri proprietari di fare il possibile tenerecSmalling e Mkhitaryan: «Vorrei che Smalling restasse a Roma, ne stiamo parlando. Non so se sia possibile a causa della situazione con il Manchester United, ma vorrei tanto che Chris restasse qui con noi perché è molto importante. È un grande giocatore e un grande uomo. Ha sempre un atteggiamento positivo e per questo e altri motivi sarei felice se restasse qui con noi«, ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Uk. Effettivamente l’ex United è stato in grado di capire sin da subito il campionato italiano diventando il leader della difesa. Discorso simile potrebbe farsi per Mkhitaryan se non fosse per i continui infortuni che hanno pregiudicato il suo rendimento: «Sta tornando e sta dimostrando la sua qualità. Se resta a fine stagione? Vediamo. È un giocatore con grande qualità e fantasia, vorrei anche lui alla Roma». Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA