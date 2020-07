LEGGI ANCHE

Al fischio finale del match del San Paolo ha parlato anche Paulo Fonseca : «Penso che nonostante la sconfitta oggi abbiamo fatto bene. Con spirito di squadra e più sicurezze. Difficoltà societarie? Non mi piacciono gli alibi, dobbiamo fare più di quanto stiamo facendo. Devo essere il primo a mantenere l’equilibrio ora: abbiamo il finale di campionato e poi l’da giocare e non possiamo distrarci» ha detto l'allenatore della Roma.«Abbiamo giocato due giorni fa, non abbiamo alcuni calciatori a disposizione, ma se vogliamo mantenere equilibrio e stabilità dobbiamo dare continuità alla squadra» ha detto ai microfoni di Sky Sport. «Difesa a tre? Ci abbiamo lavorato tanto, ho pensato fosse una giusta idea stasera, volevo dare più certezze alla squadra. Abbiamo calciatori importanti, ci siamo parlati tanto nelle ultime settimane perché vogliamo tornare la squadra di inizio anno. Oggi ho visto unamotivata, che giocava di squadra, abbiamo perso perché abbiamo giocato contro una grande avversaria come il Napoli che ha deciso il punteggio con un gran gol».