Riprende il campionato della Roma dopo la sosta per le Nazionali. Fonseca ritrova Pellegrini, ma perde Pastore per un problema all’anca accusato in settimana. Il tecnico prosegue con la sua linea su Florenzi: «Vediamo domani se giocherà. La mia decisione non è basata sul fatto che giochi in Nazionale o perché lo scrivono i giornali tutti i giorni. Quando io voglio metterlo è perché la decisione è mia e se domani ritengo che debba giocare, allora Florenzi giocherà. Lui ha sempre lavorato al massimo, è il nostro capitano». Ecco le parole di Fonseca in conferenza stampa.



Il Brescia. «Sarà una partita difficile. È vero che hanno cambiato due allenatori e hanno fatto solo una partita con il nuovo tecnico, ma io ho visto anche altre partite del Brescia. Contro Napoli e Inter è stata una bellissima squadra che gioca bene e con buoni giocatori, per questo domani sarà una partita complicata».



Mancini. «Lui è un difensore centrale. Ritornerà nel suo ruolo».



Dzeko. «Devo dire che per me non è importante che segni, è vero che Dzeko non ha fatto gol nelle ultime partite, ma sono sicuro che tornerà a fare gol».



La mancanza di trofei. «Io sono arrivato adesso alla Roma, non conosco il passato. Io sto lavorando per fare della Roma una squadra che lavora sempre per vincere. Sono molto motivato».



Il sostituto di Dzeko. «Non sto pensando a nessuna alternativa. Dzeko giocherà come sempre».



L’incontro con gli arbitri. «Sono stato in due riunioni con gli arbitri, una con la Uefa e una a Roma. Devo dire che ho capito meglio le loro difficoltà. Hanno fatto delle regole nuove, con alcune non sono d’accordo, ma è la regola e loro devono applicarla».



Under. «Sta bene è pronto per giocare, non ha nessun problema».



Florenzi. «Vediamo domani se giocherà. La mia decisione non è basata sul fatto che giochi in Nazionale o perché lo scrivono i giornali tutti i giorni. Quando io voglio metterlo è perché la decisione è mia e se domani ritengo che debba giocare, allora Florenzi giocherà. Lui ha sempre lavorato al massimo, è il nostro capitano».



Spinazzola. «Non è pronto, ha cominciato a lavorare due giorni fa»



Mkhitaryan. «Sta nel finale di recupero, ha lavorato con noi tre giorni in questa settimana ma non è pronto. Entrambi saranno pronti per la prossima partita».



Pastore. «In questi giorni ha avuto una contusione all’anca e oggi con il medico abbiamo deciso che non è pronto per questa partita. Non sarà convocato. Pellegrini è pronto per giocare».



In cosa migliorare. «Dobbiamo pensare sempre di poter migliorare tutti e di allenarci sempre al massimo».



I consigli di Conte su come fare sesso. «Non commento le parole degli altri allenatori. Parlo solo delle mie e non voglio sapere di queste situazioni».



Il mercato. «Non abbiamo parlato con Petrachi di mercato».



Zaniolo. «Giocatore di talento che può giocare in qualsiasi posizione in attacco».



Diawara. «Sta bene, è pronto per giocare. Noi abbiamo lavorato in queste due settimane ed è pronto per migliorare». Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA